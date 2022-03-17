台南市酒駕累犯謝姓男子4日遭逮被公布去識別化照片與資料。（台南市交通局提供）

台南市本月13日率全台之先，公布3名酒駕累犯「去識別化」個資，但因酒駕犯的姓名並未完全公布，且照片也打上馬賽克，被質疑是做半套而引發爭議。交通部公路總局表示，法令是3月31日起實施，原則就是照片、姓名「全都露」，不會隱碼或馬賽克，否則就失去懲罰的意義。

立法院今年1月三讀修正刑法、道交條例等，加重酒駕處罰規定，10年內2度酒駕的累犯，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，交通部已陳報政院核定3月31日執行。由於台南日前率先公布3位酒駕者姓名及照片，但姓名其中一字以「○」代替，照片也以「馬賽克」處理，被外界笑說有公布跟沒公布一樣。

公路總局監理組對本報表示，由於法規已經明確授權，因此3月31日後，酒駕累犯得公布「全部」姓名、照片以及違法事實，「這是處罰條例就有寫得清清楚楚，無關個資法，否則就失去懲罰的意義。」

至於公布在哪？公路總局監理組表示，會公布在各個處罰機關的網站上，其中六都將由裁決所公布，六都以外則是監理處網站，會請處罰單位在網站上建置專區。相關原則是內部公布，並非媒體所謂「近期也會對外公布」，因為法規都已經寫了。

對照片的要求，公路總局說，監理處也會有駕照上的照片，像台南市是請警方舉發時取得酒駕累犯者的照片，當然是最即時。

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