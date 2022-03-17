出身自模特兒的男星溫昇豪，外型高大帥氣，出道至今已有20年的時間，歲月卻未曾在他身上留下痕跡。多年來積極在演藝圈發展，產出為數不少的戲劇作品，使他再創演員事業的第二春。待人誠懇實在的他，經常在社交平台分享生活，今(17日)下午他貼出一張與Ken的合照，由於兩人長得太像雙胞胎兄弟，意外引起話題。

17日下午溫昇豪在臉書發文，寫下早該合作了的字眼，並上傳了一張與合作藝人阿Ken的合照。只見照片中的溫昇豪穿上灰色休閒西服，內搭棉質白色襯衫，腳下則踩著白色休閒鞋，模樣相當俐落；一旁的阿Ken外面套上淺藍條紋西服，身著亮橘色的休閒T恤，同樣也穿了雙白色休閒鞋，兩人站起來的感覺可說是相當協調。此貼文一出時隔3個小時，多位藝人都紛紛談到兩人的長相太像。

曾與溫昇豪合作過的女星陳怡蓉，開玩笑說到「異父異母的親兄弟」並配上兩個開心笑臉的表情符號，非常有趣；知名主持人組合「浩角翔起」搞笑直言「哪個是阿ken，哪個是溫昇豪???」許多人都表示實在過於中肯；本土劇女神高宇蓁則表示「你們怎麼那麼像」，釣出溫昇豪本尊回應兩字「嘿嘿」，承認此一言論。

除了明星們認為兩人長相神似外，網友們也紛紛出聲附和，留言寫下「我突然分不清誰是誰？是右邊溫昇豪，左邊阿Ken嗎？」、「一直以為我看到的是溫昇豪的FB，原來是阿Ken的FB阿」、「你倆兄弟早該合體的」、「失散多年兄弟」、「演兄弟嗎？第一次發現你們長得這麼像！」