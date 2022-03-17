遠東百貨竹北店今年初試營運，曾被抱怨迴旋車道設計太窄，導致牆上滿是擦撞痕跡，上月店家已將停車場牆面拆除，沒想到近日又有網友爆料該處的「機車停車場」地面標線不清楚，3個車道竟指向同一方向，導致騎士循標線根本出不去，有內行網友指出「要跟著牆上標示走」、「建議不要看地上箭頭」。

該名網友在臉書「新竹大小事」發文表示，「今天去竹北百貨公司踩一踩點，要回家時，地下機車停車場的標示讓我出不去」，原PO曝光的照片中，該停車場的地面標示竟「指向同一處」，完全沒辦法讓騎士順著標示駛離，照片曝光引起眾人討論。

有網友爆料該處的「機車停車場」地面標線不清楚，3個車道竟指向同一方向，有內行網友指出「要跟著牆上標示走」、「建議不要看地上箭頭」。（翻攝自臉書「新竹大小事」）

網友紛紛留言「有一種，我要進去，我又出來了，我要進去，我又出來了的感覺」、「我也有一樣的困擾⋯又莫名奇妙的騎回入口」、「內心的箭頭應該是一直叫妳回去繼續買」、「消費得滿額，地上指標才會正確顯現。乖乖回去繼續消費吧」、「這是一個有主見的人才出得去的迷宮」、「整個機車停車場的標示超爛的，無言」、「三個箭頭中間有個傳送點，騎過去可直接傳送至出口」。

也有網友分享類似經驗，「我們也是騎到這，後來機車入口的警衛叫我們從左邊騎過去經過入口，再到前面的路找出口，然後出口也超爛根本很容易看不到」、「要跟著牆上標示走」、「建議不要看地上箭頭，只要看柱子上的出口指示，很快就可以過關了」、「沿著右側一直走就能走到出口」。