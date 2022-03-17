「唐寶寶大器樂團」將與大陸吉林省「愛滿天下唐寶寶樂團」共同合作，進行兩岸空中演出。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

全球首次由唐寶寶音樂團體擔綱，結合現場與網路直播跨國演出「帶著陶笛疫起旅行」音樂會，19日將在台中市葫蘆墩文化中心登場。葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，活動由周大觀文教基金會創立「唐寶寶大器樂團」與大陸吉林省「愛滿天下唐寶寶樂團」共同合作，這場兩岸天使公益演出節目票券已全數索取一空，民眾可透過網路直播共襄盛舉。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，「唐寶寶大器樂團」是全球第一個唐寶寶樂團，由該會全球熱愛生命獎章得主喜憨救星林啟通，結合台中市豐原社區文創，「一音一淚、一曲一汗」義務教出周以嘉、陳舒妏等20位唐寶寶天使，都榮獲全台縣市2張到22張不等街頭藝人證照。

林啟通義務指導唐寶寶接受陶笛演奏訓練，他回想18年前，初學陶笛唐寶寶們，有的因心瓣膜閉鎖不全，氣不足吹不出聲音，或因認知不佳、視譜力弱，在學習調性轉換和指法過程中挫折連連，又哭又累，屢屢想放棄，幸好在家長耐心陪伴之下能堅強挺過。

葫蘆墩文化中心表示，「帶著陶笛疫起旅行」音樂會將演出「月亮代表我的心」、「隱形的翅膀」和「寶島曼波」等充滿正能量歌曲，向全球醫護人員、癌童、殘疾人等生命搏鬥者加油打氣。

這場公益演出節目票券已全數索取一空，無法前往現場聆聽的民眾，屆時仍可在家中同步觀賞周大觀文教基金會生命大學頻道臉書直播，分享他們用音樂燃亮生命、活出精采的喜悅。