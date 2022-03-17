出乎各界意料，中央銀行今年首場理監事會就下猛藥，大動作升息1碼（0.25個百分點）出乎市場預期。央行總裁楊金龍表示，有訂出升息的3個條件，在3個條件都符合的情況下升息，「不是很困難的決定」，但確實是「勇敢（的決定）」。

楊金龍表示，今天的理監事會，理事們要升息、不升息的意見都有，有的理事提出升息半碼、有的要升1碼，當然也有少數理事認為不應該升息，不過經過充分討論後，全體理事認為同意升1碼。

楊金龍表示，「這次升息，將前2年調降1碼的先回復回來」，畢竟台灣疫情控制得宜，也紓困2年多了，金融市場也平穩，主要國家也都在升息。之後會不會像美國一樣進入升息循環？「美國有美國做法，台灣有台灣做法」，因兩國情況不一樣。

這次只升息、沒再加碼選擇性信用管制，楊金龍說，管制已經祭出4波，也有其他部會配合，目前為止應還可接受，會滾動式評估。他說，升息也可以打炒房，會導致購置住宅成本上漲，以房貸餘額763萬計算，1年利息會增加1萬9075元。