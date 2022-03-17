近日中國金融委會議彰顯急切的「穩增長」訴求，雖然前兩月中國經濟明顯回升、3月有望保持穩中向好，但考慮到當前面臨著比以往更多的風險，疫情、房市與國際「三重壓力」亦未明顯改善，中國穩增長政策有必要繼續加碼寬鬆措施，以使一季度GDP增長達到「5.5%左右」的目標水準。

《路透》引述分析人士指出，北京決策層寄望貨幣政策更多發力以「切實振作一季度經濟」，中國央行身負較大壓力，下調政策利率的必要性上升。但是當前有效需求不足背後因素複雜，對央行寬鬆措施的力度和效果不宜期望過高，短期仍需財政政策靠前發力、加快支出，以提振信貸需求。

FOST首席研究員馮建林表示，「現在央行的壓力是很大的」，儘管今年1-2月經濟數據有所改善，「但是現在面臨的問題、風險和壓力，比起兩個月之前，不是少了而是更多了，這是當前經濟形勢的關鍵所在。」

馮建林說，具體而言，包括大陸新冠疫情有失控風險，房地產市場依然有下行隱憂，外部環境可能影響出口，大宗商品價格持續處於高位，各方面對中國經濟前景的信心不足，資本市場風險增加，國內失業率逐年走高影響收入和消費增長等等。就算3月經濟繼續向好，一季度GDP增速可能仍達不到「5.5%左右」的目標水準。

國際投行高盛點評指出，大陸金融委會議釋放出決策層將保持寬鬆立場的信號；過去兩周新冠疫情迅速惡化，房地產指標依然疲弱，需要迅速採取寬鬆措施來支持經濟增長。中共副總理、金融委主任劉鶴在會議上稱，要落實黨中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策主動應對，新增貸款要保持適度增長。

分析人士並指出，當前基本面形勢錯綜複雜，不是僅靠持續放鬆貨幣政策就能解決的，需要從包括財政、疫情管控等各方面綜合施策。而央行雖然保持定力，但在今年更加突出穩增長的背景下，貨幣政策武器庫仍隨時待命，後續降準降息依舊可期。

報導說，1-2月經濟資料全面優於預期，緩解市場對經濟增速大幅下行的擔憂。不過考慮到國內多地疫情持續升級，外部地緣政治變化的影響，分析師們認為中國3月經濟數據大概率將回落。

業內人士指出，需求不足是當前經濟運行的主要矛盾，單靠央行放鬆貨幣政策或非「對症下藥」，效果較為有限。「現在主要是需求不足，從而導致預期持續惡化，而當前拉動需求最直接的方法就是財政支出加快，」一位政策資深觀察人士稱。

該人士認為，央行確實有可能在各種壓力下有進一步寬鬆的舉措，但不宜對政策的力度和效果有太高的期待。