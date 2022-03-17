2022年高雄市長選舉國民黨派誰參選，引發外界關注。國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍透露，據了解國民黨主席朱立倫心中已有人選名單，至於這個人願不願意出戰，大家都還在等待。高雄市議員邱于軒舉出3個理由認為，由柯P選高雄市長，值得一搏，他出馬對陳其邁的連任，會是個非常大的挑戰。

針對核四商轉公投領銜人、政治評論員黃士修支持柯P選高雄市長，邱于軒17日在臉書貼文表示，看到黃士修的分析，讓他看到一個全新的可能性，由柯P來參選高雄市長，她認為值得一搏，先撇開柯市長個人的意願，因她也沒探究的管道，不過若由柯參選，對陳其邁的連任，會是個非常大的挑戰。

邱于軒接著指出，柯P值得一搏有理由有三：1.柯P擁有全國知名度和媒體曝光度，兩雄相爭必是媒體的焦點；2.柯P對綠營有很強的防禦力和戰鬥力，他對綠營網軍的攻擊也堪稱是「沙場老將」，相信可以搶下高雄市長選舉空戰的制空權；3.柯P擔任台北市長最大的政績是還債，而高雄市目前最大的困境是欠債。

邱于軒表示，對於有些堅持在地挑戰的聲音，她個人有不同的想法，畢竟只要願意為高雄打拚就應該爭取。高雄需要的是「人才」和「錢財」，高雄也是海洋城市，我們要用更寬廣的胸襟來迎接更多可能性。不過以上是她個人的想法，最終決定還是留待黨中央做決策，但基層的焦慮和期待已如沸騰的悶鍋，黨主席「心中底定的人選」是誰呢？就讓我們拭目以待。

網友回應說，「非常贊成」、「好哦！至少我一票」、「其實我覺得讓朱來，這才有誠意」「柯想選2024，不太可能」「尊重祝福，都不是容易的事」。

也有網友好奇問，「但是你們黨願意跟他合作嗎？ 」邱于軒回說 ，「所以這是我個人針對高雄市長選舉戰略性的思考！」