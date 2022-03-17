立法院今召開朝野協商，研商行政部門接受質詢時能否「反質詢」。國民黨團主張，依據《立法院職權行使法》，質詢之答復，不得超過質詢範圍，未來若再發生，只要有立委要求立法院長制止，就必須出面回應。對此，游錫堃表示，當天國民黨立委蔣萬安其實未正式提出制止，所以才無法處理；但他強調，目前法律確實沒有對「反質詢」有明確定義，建議立委充實自己才是上策，培養「反反質詢」的能力。

國民黨立委蔣萬安上周質詢行政院長蘇貞昌，詢問敢不敢承諾不再大停電，蘇拒絕承諾，稱蔣家也沒反攻大陸，所以承諾沒有用。對此，國民黨提出抗議，要求行政部門接受質詢時，不得「反質詢」，為此，朝野今召集協商進行討論。

國民黨團總召曾銘宗表示，依照《立法院職權行使法》25條規定，質詢之答覆不得超過質詢範圍之外，違反者主席得以制止。且依照《憲法》增修條文規定，行政對立法院負責，質詢是立委之權，什麼時候行政院長可以反過來質問立委？

曾銘宗說，因此，回顧過去民進黨在野時，黨籍立委許智傑、陳歐珀、管碧玲等人都曾要求官員不得反質詢，「你們是貴人多忘事嗎？」因此，國民黨要求很簡單，希望立法院院長、副院長依照《立法院職權行使法》執行。

國民黨立委李德維則建議游錫堃，當有立委提出要求官員不得反質詢時，就該出面要求官員依照質詢內容回答。同時也建議民進黨團總召柯建銘私下勸蘇貞昌，立法院是政治競技場，但講話有必要這麼壞嗎？立委想討論政策，蘇貞昌卻只想修理人，事後還說人家街頭小混混，「就是想來修理人，心態就不對，就算是競技場也不該這樣。」

面對國民黨的主張，柯建銘表示，過去吳敦義當行政院長時口才辨給，「你質詢他，他不理你，比大聲比你更大聲，天天反質詢，這更尖銳、更震撼好嗎？過去我們都被吳敦義砍，經常被電，也只能想前一棒、後一棒要怎麼質詢，我想，全國最大競技場就在立法院。」

「政治，很難用法去規定。」柯建銘說，立法院是高度的競技場，每個人都有立場，不要去在乎誰能說什麼、誰不能說什麼，朝野就是各取所需、各自為自己負責，讓社會去評價；至於報紙社論怎麼說，大多是「戲弄狗互咬」，歷史中就是浪花掏盡英雄，古今多少事都在笑談中，只要自己能對國家負責就好。

被點名的游錫堃，今天特別在座位背後懸掛鬼谷子的三句箴言：「遇橫逆之來而不怒、遭變故之起而不驚、當非常之謗而不辯。」

游錫堃並提出五點聲明表示，第一，事發當天，蔣萬安確實有稍微提一下，但還來不及處理，蔣萬安就閃過去，「他如果正式提出，當然我是『得』處理這件事。」

但游錫堃表示，反質詢的定義到目前仍不清楚，中華民國的法律也沒有定義這3個字，若有定義的話，國民黨立委江啟臣應該也不會提案修法要將「反質詢」入法了。

對於蔣萬安與蘇貞昌當天的交鋒內容，游錫堃說，若說停電的部分與蔣介石反攻大陸來看，確實「不搭嘎」，是兩回事，有超過質詢範圍。但實際上，蔣萬安是一再質問蘇貞昌「敢不敢承諾」，就承諾這部分，蘇貞昌說承諾哪有什麼用，所以才舉例蔣介石的例子，所以這部分沒有超過範圍。

針對官員能否反質詢的爭議，游錫堃說，過去他當過8年省議員，也遇過反質詢，但戒嚴時期的質詢，不只反質詢，還會被抓起來，就曾有美麗島受刑人只因為在省議會講話，當局不喜歡就抓起來，「我們都沒怕了，現在還在怕反質詢？」

游錫堃最後表示，對於議場的攻防，每個議員要攻守兼備，有攻就有守，充實自己才是上策。你講了就要讓人評斷，好壞都要給人評價，「我也被漏氣過，我當議員也沒說我講一定贏，我也要培養『反反質詢』的能力。」