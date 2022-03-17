南韓40歲國民女神宋慧喬目前正在拍攝新戲《The Glory》，延續上部姊弟戀愛情劇《現正分手中》的熱潮，仍是各大廠商爭相邀請的代言人；昔日「喬妹」如今依舊保養得宜，除了藏不住的傲人好身材外，今(17)日她分享2張黑白新照，淡妝搭配新剪短髮造型，凍齡美貌讓人驚豔，其中一張回眸照較不似本人，竟令人想起昔日高冷天后「王菲」。

宋慧喬(17)日在IG限時動態分享了2張照片，雖然沒有在限動中寫下任何文字，但一改上部作品《現正分手中》的長髮飄逸，她在新作《The Glory》剪了個短髮新造型，俐落的無瀏海中分更顯年輕，肌膚狀況也光滑無瑕疵，凍齡美顏完全看不出年齡；黑白畫面的光影襯托出女神氣質，第二張回眸的神情略微不似她本人，反倒令人想起昔日高冷天后「王菲」的風格。

宋慧喬拍黑白照走高冷風格，一個回眸令人想起天后王菲。（圖／取自宋慧喬IG限時動態）

宋慧喬拍黑白照走高冷風格。（圖／取自宋慧喬IG限時動態）

韓媒看了紛紛讚嘆：「宋慧喬令人難以置信的臉蛋近況」、「宋慧喬淡妝更漂亮…短髮也很適合」、「黑白照都穿透的美貌光環」、「宋慧喬短髮變得更年輕了」。網友對她近期分享的戴后冠細肩帶洋裝美照也誇：「叫妳女王」、「目瞪口呆！真好看」、「美得太驚人了」、「好誘人」、「非常非常漂亮」、「美呆了」，一張辣照就有狂吸162萬人點讚的實力。

40歲的宋慧喬外型竟然依舊停留在20幾歲，她曾分享保養祕訣，每天都會抽空15分鐘做瑜伽、有氧運動，或是透過健走和溜狗消耗熱量，有時候一走就4個小時；飲食部分，她掌握早、午餐吃八分飽，6點前吃完晚餐，且三餐的時間都很固定，如果想要吃零食，會以高纖維、低熱量的為主，確保不會吃進高熱量的加工食品。