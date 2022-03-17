部分負擔調整方案。（衛福部提供）

衛福部日前預告多項部分負擔調整方案，預估影響1461.5萬人，其中369萬人每年得多付1000元以上。一名患有多項共病的單親媽媽向醫改會反映，本身並非低收入戶，也非重大傷病患者，平常扣除各種開銷，就只剩下1000～2000元可過活，不知接下來的生活怎麼過下去？面對這類邊緣戶的需求，衛福部長陳時中曾透露將從菸捐支應，不過至今尚無具體配套。醫改會呼籲政府，必須說清楚、講明白，讓措施先到位而非先調漲，避免有需要的民眾「看得到，吃不到」。

健保會委員、醫改會董事長劉淑瓊表示，衛福部預告部分負擔調整方案後，醫改會就開始接到民眾的電話，其中一位單親媽媽的經歷，讓接電話的同仁差點掉下眼淚。那名單親媽媽患有糖尿病、三高和其他疾病，自從膽囊切除後，偶爾還有腹痛、噁心或拉肚子等問題需就醫。每月收入扣掉大大小小必要的生活開銷，只剩下1000～2000元可以過活。

由於這名單親媽媽沒有低收入戶、重大傷病的身分，從去年衛福部規劃漲健保費，到昨晚看到新聞宣布要調漲多項部分負擔後，就忍不住哭了出來，很擔心自己是否能繼續看病，萬一孩子也生病該怎麼辦？生活怎麼過下去？

劉淑瓊表示，這位單親媽媽收入有限，屬於邊緣戶，但卻又是非看病不可的人，相信這樣的人在社會中也不在少數，「衛福部千萬不要講說這個單項（部分負擔）只有200塊上限、那個單項（部分負擔）又是多少上限」，若以家戶的概念來看，家中好幾個人看病、一個人看好幾次的病，這就是一大筆錢。原本這個媽媽每個月還能存下1000～2000塊，未來恐怕就所剩無幾。

陳時中日前與付費者代表會面時曾透露，將從菸捐中撥補1～2％支應愛心專戶，協助邊緣戶，不過劉淑瓊擔憂，現在這筆錢還沒進來，也不知道會不會進來。即便菸捐真的撥補了，衛福部也應告訴大眾應該如何申請。一般來說，民眾到醫院就醫，在批價櫃檯付不出錢時，醫院會請社工進行評估，並不是一下子就能申請到愛心專戶。過去20年來，愛心專戶每年協助的對象只有1000多人，背後的原因可能是申請標準太高，或是流程太麻煩。

劉淑瓊表示，愛心專戶的錢是不穩定的，有善心人士就有錢，沒有就坐吃山空。健保的精神是危難共擔，衛福部有必要將申請的SOP、認定標準說清楚、講明白，不應在配套措施還沒到位時，就調整多項部分負擔。