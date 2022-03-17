67歲港星趙雅芝是演藝圈著名美魔女，出道多年仍維持不老美貌和婀娜多姿身材，平時會透過社群分享近況的她，近日她和兒子黃愷傑一起拍片分享日常生活，意外曝光豪宅內裝。

趙雅芝近日和兒子黃愷傑拍了展現母慈子孝的輕鬆短片，影片中，趙雅芝穿著淺綠色上衣搭白色褲子，綁著招牌公主頭，依舊氣質出眾、優雅迷人，完全不像已經67歲，多年來不變的臉蛋讓網友都羨慕不已，直呼「芝姐好美，全程眼睛挪不開」。

趙雅芝67歲仍狀態超好。(圖／取自微博)

而網友也注意到她身後的豪宅內裝，可以看得出是走歐式風格，室內相當寬敞，有好幾層樓，且家具都是實木材質，看起來相當氣派。趙雅芝曾是無線台四大花旦之一，憑著《倚天屠龍記》、《上海灘》等劇走紅，其中《新白娘子傳奇》更是讓台灣觀眾熟知，她也因此走紅兩岸三地，被封為「最美白娘子」。

而她多年來依舊維持凍齡臉蛋和姣好身材，常因不老神顏成話題人物，仙氣十足的脫俗氣質，更是讓她不像快奔7字頭的熟女，雖然近年來作品不多，但只要參與綜藝節目或直播帶貨，仍能掀起一股風潮。