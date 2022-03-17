大豐有線電視今日召開董事會，會中決議通過110年度盈餘分派及以資本公積發放現金案，擬合計派發現金股利3元(盈餘2.97元，資本公積0.03元)。大豐電2021年全年營收再次叩關20億元，達到20.06億元；稅後淨利達5.2億元，較去年同期成長近4％，每股純益3.51元，超越2019、2020年數據，繳出亮眼成績單。

大豐董事長張銘志對此表示，NCC(通傳會)在今年2月25日公布去年第四季最新的有線電視訂戶數統計，全台有線電視訂戶總數目前約為474萬戶，連年下降趨勢未減，但大豐堅守用戶數防線，透過經營團隊積極推廣寬頻業務及相關加值服務，2021年第四季末用戶數維持在22.4萬戶，寬頻用戶則突破12.4萬戶，年增長近1.5萬戶，年增率超過13％，連續三年合併營收超越20億，持穩的主要成長動能就是寬頻用戶。

大豐電旗下包括大豐有線、台灣數位寬頻有線、新高雄有線等3家SO，分別經營新北市及高雄市，大豐電表示，「為對應數位匯流趨勢及5G應用發展，去年7月正式攜手亞太電信推出『極速雙享』方案，並且與TBC台灣寬頻合作，共同推廣『t.Gateway』 4K安卓機上盒，謹慎選擇合作夥伴，擴大經營版圖及營收來源。」

大豐電同時也積極以「大大寬頻」為品牌，全力提升寬頻市占，不僅自2020年即推出業界先驅的1.2G／300M方案，三級警戒期間更推出「半年短約」專案，解決民眾居家辦公及學習的燃眉之急，近年也因應民眾在疫情嚴峻時期對家用寬頻的強勁需求，力推大頻寬產品，120M的月均申裝占比在第四季達到92％，360M則達到40％，表現著實亮眼。