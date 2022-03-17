身兼民進黨主席蔡英文總統邀請國策顧問、小英之友會、小英志工團朋友們，及圖文作家A RAY、YouTuber鍾明軒、含羞草日記草爺、藝人郭昱晴包場觀賞電影《時代革命》，總統致詞表示，台灣是全世界唯一上映《時代革命》的國家，面對全球威權主義持續擴張，「香港的經驗告訴我們，民主自由是我們堅守的價值，也是社會最大的共識，沒有任何退讓的空間」。

今天受邀出席本次《時代革命》觀影活動的貴賓有文化部長李永得及《時代革命》台灣發行商代表；蔡英文致詞指出， 這部紀錄片，真實呈現香港反送中運動的過程，在2月25號上映之後，短短不到一個月，就成為今年最賣座的紀錄片，也獲得很大的迴響和關注。

她說，在這段時間，有許多網友留言給她，分享看完這部紀錄片，對香港徹底改觀，尤其是看到香港年輕人，用血淚和生命對抗威權，勇敢地為自己，也為香港爭取民主自由，令人非常敬佩。

她說，也有許多朋友建議，一定要帶面紙進場，片中有好幾幕抗爭的場景、手足奮戰的情誼，都讓人感動落淚。相信這是每一位台灣人，都應該來看的紀錄片；這也是所有關心香港前途、民主發展的人，都應該來看的紀錄片。

總統說，藉著這個機會，她要謝謝周冠威導演，以及一起拍攝後製，卻無法具名的團隊成員，冒著很大的風險，才能完成這部紀錄片。也要謝謝台灣的發行團隊，大家都很熱血，也為了香港，多盡一份心力。

總統指出，這段時間也有很多香港網友留言給她，謝謝台灣上映《時代革命》，讓更多人知道香港的真實處境，也希望疫情結束以後，能有機會來台灣看這部片紀錄片。

總統說，台灣也走過漫長的民主化道路，對香港朋友的經歷，台灣更能感同身受，也更加珍惜得來不易的民主自由。

總統表示，未來，台灣會繼續深化民主、捍衛價值，也要呼籲國際民主陣線的盟友，一起來撐香港、關心香港，給港人最大的支持和聲援。