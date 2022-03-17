iPhone 11 Pro Max更新iOS遇災情，一名女網友指出，自從手機更新iOS 15.3.1後LINE就無法使用，嘗試許多辦法也無法開啟LINE程式，即便更新到iOS 15.4還是一樣情況，連有多年維修經驗的手機行老闆也無能為力，讓她十分頭痛，貼文曝光後也引起網友討論。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文指出，她最近將iPhone 11 Pro Max更新到iOS 15.3.1，不料重啟手機後LINE就無法使用，就算重置原廠設定、刪除LINE程式再重新下載，甚至更新到iOS 15.4還是一樣情況，讓她十分頭痛。

她透露，向LINE客服投訴，對方只說是蘋果更新的問題；打給蘋果客服，對方又說是LINE的版本問題，讓她十分傻眼，轉而向手機行求助，手機行老闆試了10幾次依然修不好，也忍不住驚呼「維修手機這麼多年，第一次碰到這個狀況」。

她表示，最終手機行老闆先拿了一支iOS 14的iPhone讓她暫時使用，原本的手機只能等未來新版作業系統推出後，再更新手機看能不能使用，她也提醒，「更新是要承擔風險的，沒事千萬不要更新」。

貼文一出，不少苦主也留言回應，「我的更新後用起來也很卡」、「我的iPhone 13 Max昨天自動更新完LINE也是直接死亡，等了很久才自己恢復正常」、「我的iPhone 12是更新15.3.1就死機了」、「我是LINE通話有問題，畫面無法喚醒」、「我的也是剛更新完，LINE的通知就沒聲音了」。

不過還是有不少網友更新系統後還能正常使用，「我都是發布更新時就立馬更新，但都沒碰過災情」、「更新那麼多次目前還沒出事過」、「iOS 15.4很讚，目前沒問題，戴口罩秒解鎖讚」、「我的iPhone 12 Pro Max更新後也沒出問題」、「iPhone 8 Plus更新15.3.1正常運作中」、「你可能是遇到機王」。