美國聯邦準會理事會（Fed）升息1碼，並暗示會進一步升息，但有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）​執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，聯準會升息太慢，美國可能會在2023年陷入經濟衰退。

岡拉克16日接受CNBC訪問時說，Fed宣布升息，只不過是跟在2年期公債後面走而已，整個政策行動「遠遠落後」，以絕對利率水準和通膨水準而言，如今殖利率曲線非常平坦， 趨向於短債殖利率超過長債殖利率的倒掛型態，這通常預示經濟會衰退。

對於通膨情勢，岡拉克認為通膨會下滑，但不會下滑太多，今年可能維持在至少5%，而非聯準會預測的4%左右。隨著聯準會啟動升息循環，風險性資產將面臨重新定價的嚴峻狀況。

此外，在聯準會宣布升息之前，美國前長桑默斯（Lawrence Summers）撰文指，聯準會主席鮑爾對抑制通膨的樂觀態度是一廂情願的想法，實際短期利率必須要到5%才能避免衰退，聯準會如果動作不夠積極，美國會出現停滯性通膨。