新北市某國小曾姓教師去年11月間，數度從廁所下方空隙處，偷拍女老師、女學生如廁，並存在電腦中觀看，甚至以裝水名義，藉機觸碰女童胸部，直到有女童告知導師、家長後，曾男惡行才被發現，而檢警也在曾男手機查獲到300多張不雅照片。新北地檢署今依違反兒少性剝削條例、兒少福利與權益保障法、妨害秘密罪起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，曾男2020年就曾在班級教室內，將手機伸進女童袖口內偷拍胸部等私密處，並存在電腦內反覆觀看，曾男食髓知味後，便接連在去年犯下偷拍案，尾隨女同事、女童，趁著對方如廁時，從廁所下方持手機偷拍下體。

去年11月間，曾男再度偷拍女童如廁，卻意外被女童察覺有手機從隔壁廁所縫隙偷拍，奔逃而出，向班導師反映後，學校才調閱監視器畫面，查出曾男偷拍。檢警事後發動搜索，查扣曾男住家、辦公室的電腦、手機、硬碟、隨身碟等物，確認是曾男所為，而他也坦承犯行，並指偷拍是為了滿足性慾。

檢警調閱曾男電子產品發現，拍攝地點多在曾男任職的國小廁所內，且內有4段影片和300多張照片，除了有女童進出廁所的畫面，還有裸露下體的影像，由於部分影像僅有拍攝到下半身或私密處，難以確認實際受害人數，但初估至少3名女教師及4名女童受害。

檢方指出，曾男身為國小老師，多年來均有竊錄之舉，主觀上無法遏止性慾衝動犯案，對被害人造成精神上莫大的創傷，且難以恢復，甚至造成校內女職員在校園如廁的莫大恐懼，罔顧身為教師的職責和社會責任性，因此認為其惡行重大，建請法官從重量刑。