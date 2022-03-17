基隆市11名議員跨黨派主動提案修正「基隆市公民投票自治條例」，今天臨時會三讀通過，其中投票年齡下修至18歲；提案、連署門檻分別調整為，最近一次市長選舉總人數千分之四與百分之四。議員陳薇仲表示，將針對外木山填海造陸案發動地方公投。

基隆市議會首次由議員提出基隆市公民投票自治條例修正，原始提案議員王醒之、呂美玲、張淵翔、陳薇仲，集結議員江鑒育、宋瑋莉、俞叁發、莊榮欽、莊錦田、張耿輝和楊秀玉共同連署，也是議會首度跨黨派提案修正自治條例，合作政黨包括無黨籍、親民黨、國民黨。

自治條例補正進入一讀會時，曾出現兩派意見，歷經許多波折，於今天三讀通過，公民投票年齡將下修到18歲、不需附身分證影本、廢除公投審議委員會。另外，基隆市地方公民投票提案與連署門檻微幅下降，分別為千分之四與百分之四。

市議員陳薇仲表示，這次自治條例雖修正通過，但美中不足的地方是提案門檻無法跟進新竹市及母法，仍會持續努力。另外，不論提案連署門檻為何，都將針對外木山填海造陸案發動地方公投，要求基隆市政府守護本市珍貴的外木山海岸。

市議員王醒之指出，自治條例雖三讀通過修正，但提案門檻仍是新竹市的40倍、連署門檻則是新竹市的4倍。他指出，若扣掉離島的博弈公投，過去近20年來，全國才發生2次地方性公投，分別在高雄市與新竹市，強調公投門檻降低不會帶來浮濫提案的問題，反而有助於推動基隆市朝向更進步、公民化發展。