天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，先後生下女兒小周周Hathaway和兒子小小周Romeo，今年1月又驚喜宣布有第三胎的好消息，一家子幸福美滿模樣羨煞所有人；昆凌卸貨已進入倒數，周杰倫也經常更新社群近況，今（17）日罕見上傳兒子小小周的個人照，馬上被讚「和爸爸一樣帥氣」。

周杰倫出了名寵妻子昆凌，也很保護寶貝的兒女，至今不輕易讓小孩的正面公開曝光，全家福合照都會巧妙用圖案遮住臉蛋，才願意分享；今日傍晚周杰倫在IG發文，上傳多張兒子小小周的超清晰背影照，背對他坐著望著遠方的太陽，他簡單寫著「陽光男孩」。

周杰倫驚喜曬出小小周背影帥照。(圖/ 摘自周杰倫IG)

照片中小小周依舊沒有露出正面，但從他的背影能發現身形已經像個小大人，穿著襯衫搭配牛仔褲十分帥痞，簡單坐著也能擺出各種姿勢，讓大票粉絲忍不住讚，「有其父必有其子，帥」、「有被帥到」、「這麼小就好會擺Pose喔」、「跟哥一模一樣的」、「背影和爸爸一樣帥氣」、「完全是杰倫迷你復刻版」、「都長這麼大了，還快要當哥哥了」。