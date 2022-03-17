高市府為了鼓勵民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，特別放寬資格讓65至70歲設籍高雄市的年長者可以免費接種「23價肺炎鏈球菌疫苗」，以提升全民免疫力，高市府衛生局提醒，近期接種過COVID-19疫苗或肺炎鏈球菌疫苗者須符合一定的間隔時間才可接種肺炎鏈球菌公費疫苗，凡符合接種資格的民眾可至合約醫療院所預約接種。

高市府衛生局表示，肺炎鏈球菌為常見致病菌，好發於5歲以下嬰幼兒及65歲以上老年人，其症狀可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，接種肺炎鏈球菌疫苗是預防肺炎鏈球菌感染症最有效的方法。中央自3月4日起擴大至71歲以上長者為「23價肺炎鏈球菌疫苗」公費接種對象，而高市府則加碼放寬公費接種資格為設籍高雄的65至70歲年長者。

衛生局進一步說明，只要年滿65歲後未曾接種過「23價肺炎鏈球菌疫苗」且設籍高雄市的年長者，就可免費接種1劑23價肺炎鏈球菌公費疫苗，但年滿65歲前曾自費接種肺炎鏈球菌疫苗者，需符合間隔時間才可再接種下1劑公費疫苗，根據相關規定，前劑施打「13價肺炎鏈球菌疫苗」者需間隔1年，而前劑施打「23價肺炎鏈球菌疫苗」者則需間隔5年。

高雄市長陳其邁表示，目前高雄市共有405間合約院所提供71歲以上長者接種23價公費肺炎鏈球菌疫苗，其中200間同時提供「65至70歲設籍高雄市長者」接種，符合資格的民眾可先透過衛生局肺炎鏈球菌疫苗專區或洽轄區衛生所查詢鄰近合約院所預約接種，肺炎鏈球菌疫苗可同時和流感疫苗一起接種，但與COVID-19疫苗接種間隔需至少7天。