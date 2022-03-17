楊姓男子在2020年服役期間，與未成年少女小美交往，拍攝與女友、女友閨密玩「3P」，要求小美拍下與小王性愛影片，各以「跟女友還有她閨密3P」、「小女友與單男」標題，上傳色情網站。案經小美母親發現報案。台中地院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪判處楊男徒刑4年10月，另徒刑9月，得易科罰金，仍可上訴。

楊男在2016年8月間入伍服志願役，2020年2月還在服役期間，透過交友軟體認識小美，兩人成為情侶，各在同年2月16日及22日約到電影包廂內發生性行為，楊男在小美不知情狀況，以手機拍攝過程。

楊男在同年3月間要求小美邀約同班女同學「3P」，三人約在1家商旅發生性行為，楊男在不違反小美意願下，以手機拍下過程影像。另，楊男得知小美約張男見面，竟以通訊軟體聯繫要求拍攝與張男性愛影片供他觀覽，小美與張男在住處發生性行為，竟依要求以手機拍下過程，影片傳給楊男。

楊男將相關性愛影片在3月20日及21日各以「跟女友還有她閨密3P」、「小女友與單男」標題，上傳色情網站，供人觀看、瀏覽。案經小美的母親發現報案。

台中地院法官以楊男與小美當時是男女朋友，事後，小美表示不願提告，而楊男引誘小美被拍攝及拍攝性愛影片時手段平和，並與被害人和解，判楊男徒刑4年10月；另徒刑9月，得易科罰金。