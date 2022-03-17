目前新制勞退基金由政府統籌運用模式，投資方式以增進基金長期穩健收益為原則，投資內容多元、分散配置於國內、外股票及債券市場，於市場遭遇大幅波動時，有助穩健投資收益，保障勞工權益，2021年新制勞退基金收益率9.66％，優於私校退撫儲金保守型2.22％、穩健型8.52％，且還有最低收益保證。

勞動部表示，縱使近年受到疫情影響，全球通貨膨脹及地緣政治局勢衝突等原因，導致新制勞退基金短期內收益或有受到影響，然長期投資收益仍屬穩健，不會損及勞工權益；以近5年為例，勞退基金平均收益率7.09％，亦優於私校退撫儲金穩健型、保守型的7.06％、2.29％，無論短中長期績效表現均未落後於私校退撫儲金穩健型、保守型退休基金。

勞動部表示，現行由政府統籌運用模式，可享規模經濟效益，基金相關投資成本具較高議價彈性，故整體投資成本相對低廉，政府已為勞工朋友提供簡便、長期穩健收益退休金投資管道。