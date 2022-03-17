日本動漫「進擊的巨人」中的奇行種巨人，裸全身攻擊主角村莊，奇特的故事內容引發動漫迷瘋狂追逐；有網友就在台東路上，用手機放大螢幕拍下一名疑似裸全身民眾露出兩片屁股在走在路上，不懼他人眼光，經過馬路口、藥局、85度C、名產店及派出所；網有一見影片，紛紛表示「演員吧！應該正在拍攝真人版「進擊的巨人」」、「這奇行種，你抓到了沒？」、「穿卡其色的褲子吧」。

一名網友在臉書社團「台東大小事」發文並上傳一部9秒影片，他在貼文寫下「昨晚有人有看到嗎？更生路上還從馬蘭派出所前面走過去」；影片中有位疑似全裸民眾露出兩片屁股在台東路上逛大街，民眾似乎不懼他人眼光，大搖大擺的經過85度C、藥局、名產店以及十字路口；原PO還用手機放大螢幕要將疑似全裸民眾拍攝清楚。

影片一出，引發網友討論，紛紛表示「演員吧！應該正在拍攝真人版『進擊的巨人』」、「天氣熱，難免的」、「到底喝太少」、「穿太多了有點」、「這奇行種，你抓到了沒？」、「國王的新衣」、「脫褲松仔嘛」、「進擊的巨人有沒有去妳店裡買東西」、「應該是看進擊的巨人長大的」；還有網友表示「他是穿卡其色的褲子吧」。