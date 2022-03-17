新北市永和區去年11月間發生弒父分屍案，54歲符姓男子將84歲父親殺害分屍後，將屍體丟到瓦磘溝內，民眾隔月發現浮屍後報案，警方沿街調閱監視器畫面，將符男逮捕。符男犯後坦承犯行，並稱是因父親「照顧需求過高」才犯案，新北地檢署今依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴符男。

檢警調查，符男父母離婚多年，符男長年與母親獨住，雖然父親獨居，但符母經常前往照顧，符男也不時會去探望父親，不過符父身體狀況每況愈下，符男去年11月25日決議將父親從療養院接回家中居住，但3天後卻因父親照護需求過高，拿枕頭將悶死對方，並將屍體藏在頂樓加蓋處。

符男犯案後，擔心事情曝光，老母無人照顧，去年12月6日持鋸子等物將父親分屍肢解，塞進行李箱內，並將行李箱、犯案工具帶至永和區水源橋丟棄，直至8日上午，有民眾通報水溝內有異物，區公所指示雨水清疏廠商勘查後，才驚見符父的軀幹，警方獲報後，沿街調閱監視器影像，12小時內在永和區雙和街逮捕符男。