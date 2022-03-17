景文科大教職員淡江校友與林董事長合照。（景文科大提供）

景文科大于校長(左)頒贈感謝狀予林董事長(右)。（景文科大提供）

林健祥以「傳產產業心路歷程 創新創業發展」為題演講。（景文科大提供）

景文科大16日在國際會議廳舉辦「創新創業大師講座」，邀請宗瑋工業股份有限公司董事長、中華民國淡江大學校友總會總林健祥會長以「傳產產業心路歷程 創新創業發展」為題進行專題講座，與現場近200位師生分享企業經營、做人、做生意的原則和做法，讓大家知道即使是塑膠工業，只要能夠做到一站式服務，直接協助客戶發現問題，解決問題，也可以做到頂尖，成為塑膠業中的台積電。

林董事長也是中華民國淡江大學總會長，于校長本身也是淡江大學校友，景文科大校長于第表示，學校很榮幸能夠邀請他蒞校演講。塑膠業的台積電林董事長能在百忙中蒞校演講，同時在場作陪嘉賓有新北市文化局于玟副局長、淡水大學秘書處馮文星專員等。本校淡江大學校友也齊聚一堂共襄盛舉，迎來一場知性與感性的企業經營之旅。從林董事長對企業經營及創新創業的分享，讓今天前來聽講師生受益匪淺。大家對於林董事長對其公司員工無私奉獻感到欽佩外，在場聽講師生也對其公司員工福利欣羨不已，紛紛打探公司任用的條件，希望未來如果有機會也能到其公司任職。

林健祥董事長演說，先以他1989-1993年在美國求學以及工作求職經歷開場，然後以「1993年返臺時的環境」、「1993-2006年的奮鬥」、「ISO系統導入」、「當責文化之確立」、「百年企業的基石」、「公司財務透明」、「分享工廠改建過程」、「經營模式」、「工業4.0」以及「最大的啟示」等單元的心路歷程與大家分享其創業、創新過程的甘苦、訣竅。此外，林董事長秉持著「取之於社會，用之於社會」的大愛精神及企業對社會的責任，長期持續捐贈全台各地需要幫助的團體機構，目前已捐款累積超過一億五千多萬元。

演講結束後，開放Q＆A時間，全場師生踴躍提問，最後由于校長頒贈感謝狀予林董事長，還安排學校淡江校友的教職員同仁與林董事長相見歡並合照留影，順利圓滿結束。