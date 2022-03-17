美國聯準會周三宣布升息1碼，並預估今年可能還會升息6次，中央銀行今（17日）召開理監事會議，也跟進美國宣布升息1碼，上調0.25個百分點，此為睽違11年來央行重啟升息循環，消息一出後，引起PTT不少房貸族一片哀嚎。

考量通膨壓力，外加聯準會已啟動升息，下午央行理監事會決議升息1碼，上調0.25個百分點，由於此前市場普遍認為央行可能暫時不會採取動作，預估6月升息的可能性較高，因此這次睽違10年來的首次升息跌破市場眼鏡，也讓不少房貸族措手不及。

一名網友發文分析，假設升幅一致，美國預估到2023年升息8次共2%，台灣可能會升美國的一半，因此這波升息抓升1%，以目前最低房貸利率1.31%，用1000萬30年來計算，大概1個月就要多5000塊。

有網友感嘆，近一兩年房價飆漲，不少自住新手投資客都進場，這些人可能財力本身就有點吃緊，因為風氣才咬牙買房，每個月多五千塊支出對他們而言真的很多；此外，他還援引主計總處統計數據，去年全年每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，總薪資平均為5萬5754元，「這5000有可能是他們半個月的飯錢、通勤費或是治裝費，其實很傷的，更不用說後面陸續可能還有幾波的升息」。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前台灣房貸仍處低，預估台灣升息會採緩升的步伐，升息1碼、假設貸款1千萬計算，每月支出約多1200元，對自用剛性買盤來說，雖不算完全不痛，但還在可負擔的範圍，所以還不至於產生拋售、急售的情況，對房價影響不大；至於持有多屋的置產族而言，心理壓力可能大於經濟上的負擔。