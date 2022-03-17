吳政璋《攝影台灣》劇照。（一影像提供）

邱國峻《攝影台灣》劇照。（一影像提供）

陳伯義《攝影台灣》劇照。（一影像提供）

一影像創辦人馬立群於2020至2021年期間，拍攝了楊順發、洪政任、邱國峻、陳伯義、許震唐、吳政璋、李立中及彭一航等八位台灣攝影創作者的故事，完成《攝影台灣》首部曲。

這些創作者生活分布在台灣各地，分別有台北、台中、彰化、台南與高雄，透過馬立群一整年南北奔波，用他的鏡頭語言，挖掘攝影家們如何在生活中尋找靈感，如何在創作中找到生命的平衡，也看到他們把「攝影」當作一生追尋的目標。馬立群試圖還原每位攝影者背後的創作動機，揭開每個人的創作祕辛。《攝影台灣》日前於國家攝影文化中心首映，在嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川邀請下，以「自身像」為主題，選出吳政璋、邱國峻、洪政任、陳伯義四位的內容，將於3月20日於嘉義國際藝術紀錄影展中再度發表。黃明川表示，「影片內容與台灣的文化密切相關，表現形式又各有新意，頗能使嘉義影展觀眾產生共鳴，因此我認為非常適合。」此次影展主題《此刻定未來》，說明著我們現在所做的一切，都將直接或間接地影響我們未來的生活，攝影也是。

《攝影台灣》片中 「有心胸、有遠見，自己看了都會感動。」洪政任在講述《憂鬱場域》作品時，邊剪紙邊說著他想做拍不出來的東西。他拍長照，拍紅毛港，拍環保，透過拍攝完再拼貼的視覺語彙，想說照片瞬間無法說完的故事，就像他小時候就喜歡畫畫一樣，一張作品的完成，需要很長的觀察、思考，再造，慢慢的疊加，一張影像，就像一本小說般，富有很長很長的故事。這是一種有別於他早期的攝影風格，不再拍攝荷花、夕陽，轉而拍攝製作出批判性的照片，且作品裡有著濃厚的手工質感與情緒表現。《憂鬱場域》此系列中他以視覺強烈的黑白影像呈現，並透過將相片剪黏、抓皺後，重疊拼貼在一張大的背景之中，用來述說的紅毛港遷村對當地居民的生活、文化、歷史和記憶所造成的影響及不可抹滅的傷痕。

槍聲「碰」一聲，畫面突然靜止，這是吳政璋發洩情緒的自拍，他想暫時忘掉憂慮，提出環境與自然被人類破壞的抗議，他將矛盾的元素放在一起，反映社會問題或危機，這是他的《台灣美景》。「在我臉上破壞掉的那個瞬間，其實就是很多東西的累積，比如說光線的累積會產生破壞，那我們環境裡面，很多不是那麼自然的元素放在環境裡面，慢慢累積之後，也一樣會產生對我們環境的破壞，我想用這樣的方式去做。」接著《田園風光》則是《台灣美景》的延伸，「其實《田園風光》的那個部分，也跟《台灣美景》是有關係的！就是稻農跟工業之間的問題，也是有形式的美。譬如說稻田的美跟那個鐵皮屋也有一些結構，或是說也有它的形式或顏色，這兩個東西放在一起，當然也會產生一些矛盾的美在裡面，所以，當然它也是我的《台灣美景》的延伸。」

創作是紀錄的延伸。在台南，廟會跟生活是這麼的息息相關，邱國峻想做的是當代，但常常接觸到的廟會卻是傳統，他思考有沒有可能把傳統與當代這兩個東西是可以加在一起的，於是就從這個角度發展，開始《神遊之境》這個系列作品。邱國峻在這麼傳統的廟會中，思考有沒有可能將傳統與當代結合在一起？他也思索信仰這件事，是否是一種交易？台灣傳統信仰如何與國際當代流行的物件結合？他總是將問題回到自己心裡來作思考，重新賦予一種力量（再用刺繡）「將死掉再召喚回來，再度成為壯麗的景色」。「裡面的物件也好，裡面的人也好，可以被壯大起來，可以強大強壯起來，好像他們同時也進到另外一種不是凡間的一個世界。」2020年起，邱國峻延續以傳統刺繡結合攝影的媒材創作基礎；在方法上嘗試進一步挑戰臺灣宗教主題之更大格局，跳脫廟會、民俗場景之場域框架與意識形態的局限，從日常中的特殊社會性影像出發，以臺灣各地失能性建物的奇觀再現，進一步探討臺灣在根深柢固的生存與信仰心態下所演繹出的「日常」與「神話」，展開《神遊仙境》另一計畫，持續在傳統與當代中，用影像進行對話。

陳伯義因對老照片及家人的情感而喜愛攝影，從此愛上攝影。由於阿公是廟宇的主委，自然而然接觸廟會的拍攝。他覺得廟會裡的乩童是一種神職人員，「在每一次的這種參拜過程當中，他對於群眾之間是有一種集體治療的效果。」「我透過我的相機去交換這種影像，似乎是要把心裡面的壓力啊或者是憂鬱啊，就是把它投射到我所拍攝的對象，然後每投射一次，我心裡面就舒坦了一些！」面對心中失能的狀態，就是陳伯義的自拍照。「廟埕」這張圖不是讓你看，而是讓你瀏覽，不是你去想好題目，而是題目（廟會）本身會告訴你。我覺得照片應該是要有各種的可能性，跳脫掉所謂的正常或者是正確，才能夠更掌握住照片本身。它能夠去傳達什麼樣子？以最基本的感受，而這個感受就是，「人生各式各樣的感受，都可以透過照片來做傳達。照片要有個人的感受，人生各式各樣的感受就會透過照片傳達出來了。」

一影像創辦人、《攝影台灣》紀錄片導演馬立群認為，《攝影台灣》將是台灣攝影很大的資料庫，一個人一個故事，而我們的人生任務就是在成長中學習，不管是編導、直接攝影、攝影結合複合媒材等等，都要看到它們的存在，並且努力保持平衡。嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川表示，「很少人可以靠一己之力做好一件事情的，尤其拍攝台灣攝影家的故事這麼龐雜的任務，但馬立群一往直前的繼續堅持走下去，很了不起！」