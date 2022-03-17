在俄軍攻勢遲遲沒有進展下，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正尋求以更有效的方法讓烏克蘭政府與人民屈服。專家17日指出，這導致當地核電廠成為「非常有吸引力的目標」，擔憂可能引發致命核子災難。

「半島電視台」（Al Jazeera）報導，加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）公共政策與全球事務教授麥克法蘭（Allison M. Macfarlane）指出，由於烏克蘭核電廠供應該國超過50%的電力，對維持政府統治與軍事行動皆十分重要，因而成為「非常有吸引力的目標」，預計俄軍將試圖攻佔剩餘的4座核電廠。

俄軍目前已拿下歐洲最大的札波羅結（Zaporizhzhia）核電廠，以及遭到廢棄的車諾比（Chernobyl）核電廠。非政府組織「維也納裁軍與不擴散中心」（Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation）資深研究員索柯夫（Nikolai Sokov）指出，雙方在上述區域附近的軍事行動相對保守，但仍無法排除發生核災的可能性，因為核電廠設計並未考慮到戰爭威脅；麥克法蘭則認為，目前遭俄軍佔領的車諾比核電廠就算再度爆發核災，傷害也無法與1986年相提並論，但仍在運作的其他核電廠，確實可能於戰火下爆發更嚴重的事故。

英國國防部首席核子科學與技術事務顧問、倫敦帝國學院（Imperial College）材料物理教授葛林姆斯（Robin Grimes）先前告訴「英國廣播公司」（BBC），反應爐能承受地震等自然災害，但其設計目的「並非用來抵擋砲彈等爆炸性彈藥」；《富比世》（Forbes）也指出，若核電廠不慎被飛彈、火箭或火砲等武器誤擊，就算未直接擊穿反應爐的防護結構，也可能殺死管理人員，或摧毀反應爐安全感測器、指管設施，甚至最關鍵的冷卻系統等，導致爐心熔毀等嚴重後果。