台灣賽車教父廖志賢砸400多萬重金改裝打造的「打龜號」，下午現身溪州鄉濁水溪畔一處私人飛行教練場。（謝瓊雲攝）

台灣賽車教父廖志賢砸400多萬重金改裝打造的「打龜號」，下午現身溪州鄉濁水溪畔一處私人飛行教練場。（謝瓊雲攝）

人稱賽車教父、廖老大的廖志賢，帶領工作團隊到溪州測試「打龜號」100公尺加速。（謝瓊雲攝）

測試前工作人員進行最後檢查。（謝瓊雲攝）

測試前工作人員進行最後檢查。（謝瓊雲攝）

溪州鄉長江淑芬（右二）等人到場邊關心，為廖老大和打龜號加油打氣。（謝瓊雲攝）

打龜號衝了！溪州私人飛行場飆風 百公尺加速震耳欲聾嗨爆

「打龜號」真的衝了！被網友稱為「台灣賽車教父」、「廖老大」的琦玉國際53歲負責人廖志賢，17日下午與工作團隊將「打龜號」運抵彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部（私人飛行教練場），測試從0加速到100公尺，數十名粉絲從其臉書看到預告，全部趕來場邊加油，當「打龜號」起步衝刺加速時，引擎聲轟轟轟、震耳欲聾，嗨翻全場。

大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」近日直播開嗆「台灣沒有快車」，讓廖志賢氣得跳出來打造「打龜號」，要替台灣車界爭口氣；不過他卻透過直播表示，車子改裝好了，卻苦無場地，甚至無法上路。無奈抱怨「我沒有輸，輸的是政府、政策，不是我、更不是台灣組裝的車。」

彰化縣議長謝典林向來熱心推廣各項運動賽事，過去兩年也結合BC柏釧在彰化高鐵站特區，舉辦封路賽車活動，吸引全國各地大批賽車迷到場觀賽；昨天他公開表示願意協助廖老大找場地，田中鎮長洪麗娜更大方回應，在安全無虞的前提下，絕對會全力配合給予協助。

位在溪州的私人飛行場地負責人饒自強也主動與廖志賢聯繫，願意提供場地供測試加速，由於該處位處郊區且十分寬敞，沒有噪音疑慮，廖老大一早就在臉書直播預告，中午就展開準備事宜，浩浩蕩蕩在下午抵達，大批粉絲早就等在現場爭睹打龜號風采；溪州鄉長江淑芬、謝典霖服務處助理楊証期亦到場邊關心打氣。

廖老大指出，加速快關鍵在馬力、輪胎及道路有關，尤其是起跑的頭100公尺，多數跑車都有千匹馬力，前面100公尺起步贏、就贏了；打龜號改裝花了他將近500萬元，幾乎可以買一輛奧迪TT RS了，最主要是大陸網紅講那些話讓他聽不下去。

他說，今天最主要測試輪胎、起跑的引擎轉速、渦輪壓力和胎壓，就是要把0到100加速，最好的狀態測出來，盡量調到最好的條件與參數設定。昨天測試最快可到2.3秒，今天則是要在2.2秒內；謝典林議長協調的彰化高鐵站區，他也會實地去看看道路狀況是否平整。

他也透露，昨天他到台中港區附近臨時租借一塊私人土地，才測第一趟，第二趟輪胎剛換好，警察就到場把他們都趕走了。今天來到溪州濁水溪堤防附近的私人用地，周邊沒住宅區，不怕吵到人，就可以放心測試。

廖老大強調，中國網紅的紀錄是0到400公尺加速，要花8.93秒，目前亞洲紀錄是8.62秒，他的目標是要打破亞洲紀錄，若能順利破亞洲紀錄，他還會再砸重金改裝一輛更快的，準備打破世界紀錄的車子。所以現在無論如何，都一定要先突破8.93秒才行。