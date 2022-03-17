行政院院會日前通過「移工留才久用方案」，據勞動部估計，全台約有18萬名移工符合在台年限超過6年的第一關，只要再通過技術門檻、薪資達標就可以成為中階技術人力不受在台年限限制，勞動部今天預告修正草案14天。

勞動部今天起預告修正「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」、「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」及「外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」。

勞動部部長許銘春今天在立院備詢時表示，中階技術人力薪資門檻產業類、機構類及家庭看護分別為3.3萬、2.9萬及2.4萬元，產業類及機構類移工是以職類別薪資調查中平均薪資再加計就業安定費2000元計算，而家庭看護工則以基本工資2萬4000元計算，希望不影響本國人就業，目標希望有8萬人成為中階技術人力。