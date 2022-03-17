高雄市長選戰，國民黨下屆人選配派誰？先前外界曾點名台北市議員羅智強、立委高金素梅，但2人皆無意願，前民政局長曹桓榮則可能以藍白合態勢參戰。而隨著選舉時間趨近，曾輔選馬英九、黃俊英及楊秋興的公民力社企策略顧問曾尹儷近日就表態，高雄市長一戰她願意承擔、爭取高雄市長提名。精神科醫師蘇偉碩則表示，可見公平、公正、公開的初選，是可以吸引到更多人的。

現任高雄科技大學專案助理研究員的曾尹儷，是美國喬治梅森大學經濟法律、國際貿易政策雙碩士、美國巴爾的大學公共事務學院公共管理博士；曾參與2000年、2008年總統大選國民黨南部競選總部事務及1998年、2006年國民黨高雄市長選舉文宣事務，曾在美國、日本等企業任職；2006年擔任國民黨高雄市長候選人黃俊英國際媒體發言人，2019年亦曾表態參加高雄市長補選。

曾尹儷。（資料照片）

曾尹麗則在臉書簡介寫下，希望在高雄能繼續創造可以延續奉獻社會發展的平台。鼓勵大家善用公民權，發揮民意的力量，關心公共政策，參與公共事務，監督政府施政，做真正的主人，才能真正看顧我們的生活與未來，讓高雄真正繁榮進步。

值得注意的是，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍近日表示，據了解黨主席朱立倫心中已有人選名單，至於「這個人」願不願意出戰，大家都還在等待。國民黨高雄市黨部主委許福明則指出，相關選舉辦法本月25日就會出爐，最快4月初會有方向。

對於曾尹麗有意爭取高雄市長提名，精神科醫師蘇偉碩近日則在臉書發文表示，可見，只要由公平、公正、公開的在野聯合大初選，必能吸引更多勝任高雄市長的人選參與這場開啟高雄民主之春的盛事，甚至可以一路向北，延燒到其他縣市。

A 友: 你回來了啊! 以為你要留在美國。 我: 本來就要回來的。還是決定回到高雄，跟大家在一起呀。 A 友: 那今年有甚麼計畫啊? 我: 應該會對今年的選舉有所規劃及行動。 A 友: 那你要選哪一區? 我: 當然是「高雄」地區啊!!!! #素人參政專業市長 #前瞻觀點國際視野 由曾尹儷發佈於 2022年3月14日 星期一