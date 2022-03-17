女老師遭鐵片砸「第一視角」影片曝 擋風玻璃碎裂她慘死

高雄某高中62歲李姓女老師今（17）行駛台88快速道路時遭前方小客車掉落的鐵片砸死，據悉該鐵片重達4.9公斤，若以時速90公里計算，物理老師分析鐵片飛來時速恐高達250公里，直逼高鐵最高營運時速300公里，且強大衝擊力當場擊破擋風玻璃「砸向女老師臉部」，頭部血肉模糊，女老師直接死亡。

據ETtoday報導，警方請來物理老師分析，該鐵片重量約4.9公斤，當時開車速度若達90公里以上，任何撞擊都有可能導致鐵片噴飛，若原始速度再加上重力加速度，鐵片的時速恐怕高達250公里，擋風玻璃根本無法承受如此大的衝擊，且警方表示女老師是臉部被砸中，當場血肉模糊「瞬間死亡」。

至於關鍵鐵片是對向車道車輛脫落瞬間砸向女教師轎車，抑或鐵片原本就掉落地面，被行經車輛掃起後飛越車道砸車，亟待釐清。警方正清查相關路段監視器，並呼籲目擊者或經過車輛能提供影片還原事實。

物理老師分析鐵片飛來時速恐高達250公里，直逼高鐵時速300公里，且強大衝擊力當場擊破擋風玻璃「砸向女老師臉部」，頭部血肉模糊，女老師直接死亡。（翻攝照片）

警方指出，該起車禍發生在17日早上6時51分，路過民眾見到該車停駛在台88線西向13.8公里處的內線車道，察覺有異而報案；警方到場發現李姓女駕駛已明顯死亡，初步研判李女應是遭前方車輛掉落的鐵片砸中，該鐵片長32公分、寬20公分，，但尚未確定是哪輛車，目前積極調閱相關影像追查。

事後車內行車紀錄器影像曝光，只見女駕駛行駛到一半，左方對向車道突然飛來1塊大型鐵片，轎車的擋風玻璃隨即裂出好幾道蜘蛛網狀的裂痕，女老師遭砸中當下並未被拍下，但鐵片飛來過程已嚇壞不少人。

而女駕駛經警方調查，確認身分為高雄某高中教師，校方聽聞噩耗相當震驚且哀痛，校方說李師從民國94年進來學校，服務大概16年，整個教學蠻受學生歡迎的，跟同事互動也都還蠻不錯的，平常是教導健康護理，對於課程教學很認真，尤其新課綱在推動，李師雖然資深，但不會不做，反而開設很多的課程要給學生學習。