賽車教父廖志賢改中性能絕佳的賽車，打賽向大陸網紅楊永杰挑戰。(摘自引用「賽車教父-廖老大」臉書／林欣儀台中傳真)

大陸網紅楊永杰日前在直播平台開嗆，指「台灣沒有快車」，讓台灣「賽車教父」廖志賢感到忍無可忍，為回應楊的嗆聲，在台中工業區設廠的廖志賢決定自行改裝一輛性能絕佳的跑車，向楊挑戰，日前並向市府請求提供適合場地卻遭拒，市議員張耀中認為，市府行事僵硬，竟將這麼好的城市行銷機會拱手讓人。

人稱「廖老大」的台灣賽車教父廖志賢聽到楊永杰的嗆聲，直呼「是可忍，孰不可忍」，他決定替台灣站出來發聲，日前完成跑車改裝後向市府申請測試場地，希望能進行0至400公尺的測速，卻遭拒絕，只好轉而向彰化縣府請求協助，彰縣府16日已同意其請求。

張耀中說，這是一個很好的城市行銷機會，台中市府卻拱手讓人，相當可惜，經深入了解，廖向中市府申請的是在封閉道路上測試車速，無關正式的賽車賽事；此事已在網路上引發熱烈討論，網民普遍認為不管當事人有否提出申請，市府都應該主動接觸協助處理困難，未料市府卻對廖的申請一在阻撓、甚至拒絕。

針對此事，台中市交通局表示，未接到正式的申請，且道路車速原則上不高於80公里，建議他另尋合法場地。

張耀中說，賽車活動是龐大的產業，台中市也有許多汽車零組件的廠商，不少民間廠商更是平常就在推廣運動競速，且台灣極限賽車協會2年前也曾舉辦非常轟動的「國際賽車節」賽事，市府不僅當時未參加，現在又無法站在市民角度思考，導致錯失機會。