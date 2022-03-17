中國駐烏克蘭大使范先榮昨日在利沃夫的一次會議上表示：「中烏是戰略夥伴，今年是兩國建交30周年……作為大使，我可以負責任地說，無論在經濟上還是政治上，中國都將永遠是烏克蘭的重要夥伴。我們會永遠尊重你們的國家，我們將在平等互利的基礎上發展關係。我們將尊重烏克蘭人選擇的道路，因為這是每個國家的主權。」

范先榮還提到，中國大使館已經從基輔搬到了利沃夫，並繼續在那裡工作。他還提到：「中國永遠不會攻擊烏克蘭，我們將在經濟方向上提供幫助。我們準備幫助烏克蘭發展。在當前情況下，我們將採取行動，我們看到了烏克蘭人民的團結有多麼偉大，這意味著他們的力量。」

利沃夫地區國家管理局局長科齊茨基（Maksym Kozytskyy）感謝中國大使支持烏克蘭打擊侵略者的立場。利沃夫地區國家管理局表示，中國向烏克蘭人民提供了2批人道主義援助，預計明天將提供第3批。