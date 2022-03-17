陳姓男子日前酒後，在臉書公開社團留言「徵新冠肺炎帶原者…」，造成民眾恐慌。台中市豐原本分局透過網路巡邏及科技偵查，鎖定陳姓犯嫌並通知到案說明，陳坦承犯行，不知酒後開玩笑PO文造成社會恐慌，並即撤文避免訊息擴散。

陳姓男子日前與朋友喝酒後，在臉書公開社團留言「徵新冠肺炎帶原者，需陽性篩檢報告長期配合佳，有固定宿舍，包水包電短期兼職也可以，工作內容有三種方案給你選，第一種到我們指定的公司裡把口罩拉下來到處咳嗽，會有帶原者專車接送，論件計費，單次2000等」留言，造成民眾恐慌。

豐原警分局透過網路巡邏及科技偵查鎖定陳姓犯嫌並通知到案說明，陳嫌坦承犯行不知酒後開玩笑PO文造成社會恐慌，並即撤文避免訊息擴散。

豐原分局長劉安杰表示，指傳媒時代來臨，真假訊息在網路平台四處流竄，民眾PO文前更應謹守分際，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並造成大眾恐懼，這些行為其實都已觸法，就極有可能觸犯《刑法》構成「恐嚇公眾罪」。

劉安杰強調，更不可因個人一時的情緒抒發而做出威脅大眾生命安全的舉動，這不僅無法消除自己的情緒，還會造成社會資源的浪費，民眾可能會因此感到恐懼、生活受到影響，浪費司法資源，因此大家在網路發文前一定要三思，不要因為一時衝動而害了自己，若發現網路假訊息及恐嚇貼文，請大家踴躍截圖檢舉，警方將究辦到底，創造優質網路空間。

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