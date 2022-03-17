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【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今(17)日宣告：與九尾狐「銀」定下契約的狐姬「艾拉4支線．日天」正式上線！「艾拉」為遊戲中超人氣女性角色，三轉型態分別為：一轉「小濟」、二轉「陽琰」、三轉「日天」，官方同步釋出新支線活動動任務，放送多款支援道具，立即登入、體驗東洋妖狐少女的全新魅力！

尋找魔族化的哥哥而踏上旅途的少女、「艾拉4支線．日天」3/17新登場！

《艾爾之光》於3月17日推出「艾拉4支線．日天」，「艾拉」為了守護曾遭受魔族入侵的家族，向九尾狐「銀」借助力量而覺醒才能；在旅途的過程幫助著各地受到迫害的靈獸，也獲得了靈獸的力量，成為點亮人間與靈界萬物前行道路的引導者。

「艾拉」屬於中距離魔法攻擊角色，賦靈錄效果：一階段「經驗值獲得量+1%」、二階段「經驗值獲得量+2%」、三階段「經驗值獲得量+3%」，玩家可隨著三轉進程觀賞角色劇情故事。

《艾爾之光》艾拉4支線．日天

歡慶改版，官方推出三大活動，以下活動詳情內容，請以官方公告為準。

※ 艾拉4支線更新活動「包容人間與靈界的萬物的引導者」

於3月17日至3月31日，與「艾拉」組隊完成任務，可收集「[科保]善意的象徵」兌換以下獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券(各欄位)」*1。

※ 艾拉4支線更新紀念活動

於3月17日至3月24日，在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。

※ 艾拉的善意與引導

於3月17日至3月31日，創建「艾拉」並第4支線指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務如下：

(1) 達成艾拉4支線1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對．機械耳麥(15天)」*1。

(2) 達成艾拉4支線2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

(3) 清除「班德」或「哈梅爾地區」副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對．極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

(4) 達成艾拉4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對．糖果玻璃珠(15天)」*1。

(5) 清除「艾里希溫地區」副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對．音色(15天)」*1。

(6) 達到艾拉4支線99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。