波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩，15日上午以歐盟代表身分搭火車來到烏克蘭首都基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基會面。媒體人吳子嘉認為，歐盟3總理進入基輔，所釋出的訊號，對普丁非常不利，傳出他們5月分可能簽訂和平協議，吳子嘉甚至發驚人之語預言，普丁可能會下台。

吳子嘉16日在《關鍵時刻》節目中認為，歐盟3國總理進到基輔和澤倫斯基會面，是一個非常大的動作，他們知道如果烏克蘭淪陷，他們就會是下一個，所以他們必須先出手，在這個時間點表態。這3位總理進到基輔那麼危險的地方，但反過來看，是不是基輔並沒有那麼危險？所以3位總理敢過去基輔，表示他們本身有國家的需求，要跟他們的國民，或是跟全世界釋放出一定的訊息，那這個訊息就是，他們愛自己的國家，不惜跟俄羅斯一決死戰。

吳子嘉覺得，俄羅斯沒有能力去截斷烏克蘭的補給線，這是事實，也代表戰爭會沒完沒了，看來烏克蘭目前的戰術及戰事完全奏效。至於基輔，還有更妙的事情，在基輔外面的整個俄羅斯部隊只有3萬兵力，有專家說3萬兵力是不可能合圍基輔的，也不可能攻進城，所以俄軍這3萬兵力並不是攻城、也不是圍城，而是作為威嚇之用。

吳子嘉認為，歐盟3國總理為何3個禮拜前不去烏克蘭，如今卻出來幫烏克蘭「站台」，那是因為贏了，可以收拾戰果了。而他們所釋出的訊號，對普丁非常不利，傳出他們5月分可能要簽訂和平協議，這對普丁也是非常不好，吳子嘉甚至發驚人之語預言，普丁可能會下台。