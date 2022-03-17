新北市周姓男子因積欠債務，1月間持瓦斯手槍騎車到三重區疏洪東路行搶，他見羅姓駕駛獨自在車內，便強行上車將對方上銬，隨後又擔心身份被認出，逼迫羅女吞下4顆安眠藥，趁機取走1萬5000元現金，不過，周男仍不滿意，待羅女清醒後又逼她轉帳，並搶走五倍券後逃逸，新北地檢署今依攜帶凶器強盜等罪起訴周男。

檢警調查，周男1月26日騎機車前往疏洪東路1段停放車輛，見羅女獨自駕車停在車格內，便趁機闖進副駕駛座，將羅女上銬，並拿出瓦斯手槍，逼迫對方拿出2000元現金，隨後向羅女謊稱要下車，將把手銬鑰匙丟在副駕駛座，但當羅女移動到副駕駛座時，周男卻趁機坐上駕駛座，開車往蘆洲方向行駛。

周男擔心羅女事後會報案指認，便要求她吞下4顆安眠藥，並用衣物覆蓋其頭部，拔除車上的行車記錄器記憶卡，周男見羅女昏迷後，又從對方包內取走1萬5000元現金，不過周男事後並未離開，反而等到羅女清醒，要求對方轉帳30萬元，幫忙還債。

所幸，羅女帳戶每日非約定轉帳有限制，最終僅轉帳3萬元，周男見狀又搶走羅女錢包內價值1萬多元的五倍券，周男逃逸後，羅女也前往報案指認，警方隔日便循線逮捕周男，並依涉犯攜帶凶器強盜罪、違反毒品危害防制條例移送，而檢方也建請法院從一重以加重強盜罪論處。