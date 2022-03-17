大陸外交部發言人趙立堅今天（17日）主持例行記者會。有記者提問，日本首相岸田文雄在16日舉行的記者會上就俄烏衝突表示，國際社會必須保持團結，日方也將要求中國採取負責任的行動。此外，俄烏衝突發生後，日本政府已宣佈多項對俄制裁措施，岸田文雄稱考慮通過修改《國家安保戰略》全面強化日防衛力量。中方對此有何評論？

趙立堅表示，在烏克蘭問題上，中方一直致力於勸和促談，為化解當前危機提出中方倡議，為推動局勢降溫作出積極努力。中方的立場是客觀公正和建設性的，無可非議。由於近代日本軍國主義有過對外侵略的歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國的關注。

趙立堅指出，我們注意到近期日本國內一些政治勢力在烏克蘭的問題上借題發揮，刻意渲染外部威脅，企圖渾水摸魚搞強軍擴武。我們要正告日方，世界反法西斯戰爭勝利成果應切實得到尊重和遵守。日方應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，尊重亞洲鄰國安全關切，堅持走和平發展道路，多做有利於促進地區和平穩定的事，而不是相反。