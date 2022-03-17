由艾瑞爾網路代理的超高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》，開創武俠遊戲新玩法，讓你可以輕輕鬆鬆一圓你的武俠夢！官方也公布遊戲將於今（17）日正式開啟預約！身為武俠愛好者的你，千萬不要錯過在江湖中搶得先機的機會！

這樣肆意的江湖，你見過嗎？絕世高手隱於市，街頭巷尾人人都是大俠！

這樣收放自如的俠客，你想當嗎？躺著就能練成神功，華麗招式輕鬆習得！

輕鬆體驗唯美江湖 瀟灑大俠人人能做

《放肆武林》是一款以放置玩法為核心的武俠卡牌手遊，以輕鬆詼諧的遊戲劇情，自由重置的無損養成以及各具特色的高顏值角色為特點，著力為玩家打造一個輕鬆寫意、獨一無二的唯美江湖！與各有千秋的百大門派俠客們過招，熱血又歡樂、熟悉又創新十足的放肆武林，等你探索！在遊戲中有許多創新且極具特色的設計，豐富且有趣的新玩法隨處可見，我們就趕快來看看《放肆武林》中，讓你非玩不可的特色！

各位俠客們，準備好踏入這個唯美江湖了嗎？

百大門派齊聚登場 絕招武學層出不窮

在《放肆武林》中，遊戲收集了大大小小門派高達上百個，除了一般隨處可見的少林、武當、峨嵋、華山之外，還有超多耳熟能詳的門派世家給你驚喜！更為神奇的是，這麼多的門派中，各有其絕學招式，也會一併收錄在出現的門派角色中，任玩家們收集搭配出千變萬化的陣容。小孩才做選擇，在《放肆武林》裡我全都要！

超多門派登場，讓人眼花撩亂。

個性群俠各具特色 專屬配音有顏有聲

在這麼多的門派中，當然就有許多大俠角色們登場了！在遊戲中的每個俠客們，各個都有超高顏值的美術立繪，同時根據門派不同各具特色，可以說是各有一派，神功自來！再加上每個人都有他的專屬配音，每一個角色還搭配完整的背景故事，這些俠客們，真以為長得好看就可以這樣放肆嗎？

各有特色的高顏值俠客，超高美術品質！

資源全返掛機不累 角色重置不再浪費

蓋世神功，一點就通！如果不通，再點一下！在《放肆武林》中，你辛辛苦苦收集的資源將不再浪費了！獨門的「後悔藥」可以讓你的角色在重置時，100%返還你投入的資源，更可零消耗一鍵提升角色等級，關鍵是這些全部都是免費的！你將不怕抽到心儀的角色卻囊中羞澀，無損換將超輕鬆，媽媽再也不用擔心我養錯卡了！

想要更換陣容思路？一鍵資源全返！

奇遇江湖狀況百出 自由玩法驚喜不斷

武俠遊戲當然就要有許多的奇遇，才能讓你的江湖人生更為精彩。在《放肆武林》有著真實江湖全景大地圖的江湖玩法，在這裡你千萬不要放過任何角落，也許武林絕學、江湖秘寶就藏在你的床腳呢！極具創意的設計，傳統卡牌遊戲的地域限制將在遊戲中被打破，能夠自由探索才是真江湖！人在江湖飄，機緣天上掉；江湖之大，奇遇多到裝不下！

只要勤加調查，就會得到不錯的回報。

利刃在鞘，豪華預約獎勵助你先修神功

《放肆武林》今日（3/17）正式開啟雙平台事前預約，同步舉辦了獎品非常優渥的活動。在事前預約活動部分，只要參與完成預約以及在FB分享，就可以獲得遊戲內大量的元寶資源。而預約人數達5萬、10萬、15萬、20萬、30萬、50萬，都會逐步加碼獎勵內容，尤其是達到50萬之後，將在所有完成預約玩家中，抽出一位玩家可獲得一台Gogoro VIVA MIX KEYLESS喔！此外，官方也在活動頁面加碼邀請新人加入獎項，拉進的人越多就可以獲得更多的虛寶獎勵！

官方粉絲團也將開啟PS5、Switch、iPhone、以及AirPods Pro的抽獎活動，各位大俠們在完成事前登錄之後，也別忘記前往官方粉絲團進行參與喔！