大S（徐熙媛）離婚後106天閃嫁韓團始祖「酷龍」成員具俊曄，前夫汪小菲（現改名：汪少菲）的動態備受關注，他先是連名帶姓祝福徐熙媛幸福，今（17日）開啟抖音直播與粉絲互動，短時間就狂吸10萬網友觀看，紛紛熱議汪小菲的外型變化與談話的內容。

汪小菲今天下午在抖音開直播，畫面中，他的頭髮沒有特別整理，常穿的西裝也換成素白色T恤，臉上更是長滿鬍渣，狀態看起來沒什麼精神，他坦言剛好休假，不想出門也不想刮鬍子，並自稱「咱也是北京爺們兒」，本來就沒有外界想像中的斯文，私底下也是有不修邊幅的時候。

汪小菲以不修邊幅的形象開直播。（圖／抖音@汪小菲）

許多網友其實是衝著他和大S的過往而來吃瓜的，狂洗版留言區「把老婆小孩要回來」、「希望你們復合」、「把老婆追回來，我們好喜歡她」、「前妻又結婚了，你不難過嗎」等，但汪小菲都沒針對這些問題做回應，僅說自己只想和夥伴拚事業。未料，有黑粉酸他蹭熱度，汪小菲忍不住發脾氣，痛罵：「剛剛一個傻X說我蹭熱度，我蹭誰啊」，接著話中有話地感嘆：「男人要對女人做的，要靠行動，不能靠嘴巴」、「我只說有一些兩人之間相處的東西，對一個人要付出行動，很多東西很難兩全其美」，講完這些後，他希望網友不要過度解讀。

除此之外，汪小菲也說稍早接到一名丹麥好友的來電，對方當年是他和大S婚禮上的伴郎，向他分享新婚、升格當爸的好消息，汪小菲得知後喜出望外，承諾未來一定會找時間去探望，目前會把時間專注放在事業。

汪小菲開直播沒多久後就下線，讓大批網友意猶未盡，紛紛到他的社群平台留言：「直播突然關了？是不是太多人提到你的傷心事了」、「看得出來你心裡還有大S的，真的好希望你們復婚」引起熱議。