「北大教授勸年輕人別太早買房」話題今上微博熱搜。（圖／擷取自微博）

大陸一線城市房價貴鬆鬆，年輕人買房的夢想遙不可及。北京大學國家發展研究院院長姚洋勸年輕人不要把買房子作為積累財富的手段，因為根據大陸人口狀況，再過十年房子恐怕是不值錢的。這個話題引發大陸網友熱烈討論，今天還登上了微博熱搜榜。

大陸上游新聞引述姚洋的話：「我見到年輕人，我也會勸年輕人說你們不要去買房子，沒有一個國家說30歲就自己去買房子的，勸了也沒用，特別像男生，要沒房子哪行，女朋友同意，丈母娘也不同意，沒辦法，這是社會已經形成了這樣的一個氣氛。」

先前，姚洋在接受央視主持人採訪時表示，年輕人不要把買房子作為積累財富的手段。長期而言，中國的人口狀況擺在眼前，再過十年左右房子恐怕是不值錢的，所以年輕人買了房子會看到並沒有房價保值、增值。

但姚洋同時也表示，中國經濟已經進入了一個新的時期，就是經濟體量在向中心城市集中，這是符合經濟規律的，所以未來一段時間將會看到房地產也會產生極大的分化，有些地方房價可能會繼續上升，有些地方房價穩定不動甚至有可能下降。

姚洋也提出建議，認為政府應建立長租房，給年輕人提供更多居住可能，「如果年輕人可以住長租房，住房焦慮或許可以得到緩解」。