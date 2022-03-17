黎晏孜看鬼片嚇到跑去收驚。（黎晏孜工作室提供）

黎晏孜有「精靈系女神」封號，遇粉絲跑到戲院找她簽名。（黎晏孜工作室提供）

恐怖國片《咒》後勁超強，有靈異體質的「精靈系女神」黎晏孜看完後，竟嚇到狀況連連，只得趕在白色情人節跑去收驚！她之前聽朋友說，去看了電影之後驚嚇過度，不但去收驚，還燒了十疊金紙才讓自己回過神來，原本就有靈異體質的黎晏孜，對鬼神之說一向不害怕，還笑朋友：「妳膽子太小了吧，哪有這麽誇張。」

日前黎晏孜自己也跑去看《咒》，她說，電影裡出現的那些符號讓人毛骨悚然，整個觀影過程讓一向膽子不小的她也被嚇到了，還好看完電影之後，在電影院門口院碰見粉絲跟她要簽名與合照，粉絲們的熱情讓她又驚又喜。

雖然看完電影當下並沒有發生什麼事，但回家之後卻狀況連連，黎晏孜發現家門口的燈竟詭異的一閃一閃，怎麼都修不好，接著她開始整晚做惡夢，第二天她有事到淡水找朋友，搭上計程車之後，司機明明開了導航，而且她要去的地方也並不難找，但司機竟「鬼打牆」一直找不到路，各種異樣讓黎晏孜嚇瘋了，驚覺自己還真的「撞鬼」了。

朋友見她失魂落魄彷彿掉了魂，於是建議她一起禪修，嘗試靜坐、念經，但黎晏孜靜坐的過程腦中出現的都是電影裡的恐怖畫面，連著幾天都睡不好的她，只得在3月14日白色情人節當天，跑去行天宮收驚，目前己經逐漸恢復正常生活。

黎晏孜曾透露過自己有靈異體質，她說小時候夜裡半夢半醒之間，看見一個穿著和服的女生在她耳邊說話，長大之後才知道，她可以看見另一個世界的靈體，但這次的撞鬼經驗還是讓她嚇得毛骨悚然，跟朋友聊起這幾天的經歷依舊是餘悸猶存。