「直播天王」連千毅以獨特叫賣風格走紅，直播帶貨時身旁都有辣妹助理入鏡，其中日文女神「長瀨昆妮」近期經常火辣高調亮相；但連千毅最重視的還是他的愛妻，也就是有「真人版娜美」稱號的石帕玉。今(17)日連千毅自曝才正要打第一劑疫苗，網友驚呼他現在才要開始接種新冠疫苗，但連千毅大方秀出身旁有愛妻陪伴，只見娜美帶著甜美笑容及火辣穿著依偎在側，感覺連千毅對疫苗副作用沒在怕。

連千毅今(17)日午間分享一張照片，他在畫面右邊摟著左側的愛妻娜美，身穿白T臉上帶著微薄的鬍髭痕跡，頭髮不是剛修整的狀態但仍抓得有型；身旁娜美穿著白短褲露出絲襪美腿，穿著無肩帶長秀低胸裝曬出雪白UU，披著及腰長髮的甜美臉蛋露出溫暖的微笑，並將手放在老公大腿上，彷彿示意「安心，有我在」。

他寫道：「老婆娜美，今天要帶我去打第一次的疫苗！聽說會不舒服？大家第一劑，都打什麼？」；許多網友都已經打完3劑疫苗，所以訝異於他現在才要取得首劑保護力：「AZ—AZ—BNT」、「AZ+AZ+莫德納」、「第一劑打BNT，打完多喝水」、「BNT不會」、「不會吧？第一劑現在才打」、「多喝水」、「羨慕有個那麼美的老婆」、「AZ」、「莫德納」、「我也還沒，下個月應該會選高端，沒有副作用」，普遍建議多喝水。

連千毅也不吝嗇分享愛妻火辣養眼照，從曬出兩人的甜蜜合照中，完全看不出來她已經是2個孩子的媽。連千毅年初時還曾在臉書透露：「娜美跟我說，MC都沒來...要去驗一下...」，疑似懷上第三胎；但從近照看來，愛妻腰身仍纖細不見腹部隆起，懷孕訊息或還有待時間證實。