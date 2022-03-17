精彩的體育競賽畫面、故事往往是聚會閒聊的話題之一，教育部體育署致力推動運動文化保存工作，透過文物盤點、數位典藏等方式保存體壇記憶，為提升運動文化保存工作，從去年起委託國立台南大學辦理「體育運動文物盤點計畫」，建立分類分級制度，第一階段挑選出350件具代表性文物，並進行影像修復及優化，讓珍貴的體育文物永續保存。

體育署主任秘書呂宏進表示，自2009年開始著手籌劃體育運動數位博物館的建置、蒐羅體育運動文物史料及進行相關數位展示，自2017年起委託國立台灣藝術大學執行「體育運動文化數位典藏計畫」，以數位典藏方式，保存體壇人物及文物的歷史風貌，目前已完成人物訪談影像紀錄片65部、文物影像數位化656件。

為強化文物盤點工作，2021年2月起體育署委託國立台南大學辦理體育運動文物盤點計畫，引進專業團隊蒐整紀錄，並盤點分布於機關學校、民間團體、私人典藏等文物史料，截至今年初已完成盤點「開闢臺灣女性運動員參加奧運會選拔先驅蕭織」27件、「三鐵皇后吳錦雲」147件、「十項鐵人古金水」677件、「臺東紅葉少棒紀念館」199件及「中華民國木球協會」257件，總計超過1300件。

經過分級分類篩選、後設資料整理和影像修復優化後，已挑選出350件具代表性文物，如「古金水先生中華民國七十五年青年獎章青年楷模獎盃」、「第一屆世界盃木球錦標賽獎盃」等文物，預計年底將於體育運動數位博物館中展示珍貴典藏成果，除能呈現體壇前輩激勵人心之奮鬥過程，並窺探臺灣體育運動史之發展軌跡，進一步更可豐富臺灣運動文化的核心價值與建立認同。