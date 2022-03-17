麥當勞醣醋醬深受不少人喜愛，過去還有麥當勞前員工指出，醣醋醬包裝上有5個編碼，代表「酸甜程度不同」，不過一名男網友實測後發現，不同編碼的醣醋醬吃起來其實差異不大，好奇醣醋醬真的有酸甜的差別嗎？對此，麥當勞回應，其實那個編號只是方便製造廠商作業的「檢核碼」，與口味、規格都無關。

曾在麥當勞工作的YouTuber「瞳恩Tung En」曾拍攝影片分享麥當勞的10個冷知識，其中就提到醣醋醬的外包裝上有1到5號的編碼，其代表著不同的酸甜程度，且實測後發現編號3似乎比4還甜，顏色也有點不同。

不過一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，曾聽說麥當勞的醣醋醬有分1到5號，但他實際比較後發現，不同編碼的糖醋醬其實口味大同小異，好奇「醣醋醬有酸跟甜的差別是真的嗎？」

YouTuber瞳恩透露，被視為雞塊中的靈魂「醣醋醬」其實分有「5種口味」，編號1到5號代表不同的酸甜程度。（圖／翻攝自YouTube瞳恩Tung En）

貼文曝光後，不少網友解答，「那是產線號碼，主要目的是產品出現瑕疵時，能快速知道是哪條產線出現，問題方便維修而已」、「前員工跟你講，那只是產線編號！我們分裝都隨便放誰會注意編號啊」、「真的只是生產線機器排進箱子的編號」、「之前有前員工出來說味道不同，但後來證實就只是產線不同而已並沒有差別」。

根據《NOWnews》報導，針對編碼部份麥當勞也給出回應，表示醣醋醬包裝上印製的數字，只是方便製造廠商內部辨識、管理的「檢核碼」，與規格、風味顏色都無關。