對於中央銀行今（17）日宣布升息1碼，業界以試算表說明，1000萬元房貸為期30年，每月大約增加1200元的利息，每天相當一杯咖啡錢。網友則認為，如果是房客，可能會瑟瑟發抖；而若是投資客，一次押太多物件，可能也會抖。

美國聯準會周三宣布升息1碼，中央銀行今（17）日下午也跟進宣布升息1碼，上調0.25個百分點，重貼現率來到1.375％。在房貸方面，意味著房貸族未來每月要多支出約1000元，每天約一杯咖啡的錢。

房仲業以貸款1000萬試算，原利率1.5%，升息後上升至1.75%，等同於貸款年限20年的房貸族，每月還款從4萬8255元上升到4萬9413元，每月增加1,158元，總繳利息增加27萬8019元。

而30年房貸則從3萬4512元變成3萬5724元，每月增加1,212元，每天增加約40元，相當一杯咖啡的錢，總繳利息增加43萬6488元。

房仲表示，對投資客來說，仍有喘息空間，不過租金很可能因為房東成本增加而上揚。專家分析，對於放貸業務比例較高的銀行，屬於利多，畢竟平常業務就是靠利息在支撐。而若是貸款成數較高的行業，由於資金成本上揚，還款壓力也增大，短期而言較為不利。

另外，PTT網友認為，央行升息，房東成本也增加，房租就要喊漲了。如果是房東，就要準備吃大餐；如果是房客，可能會瑟瑟發抖。也有認為，如果是投資客，而一次押太多物件，可能會比較抖。