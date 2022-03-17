這次俄烏戰爭出現許多前所未見、具有劃時代意義的新事務，著名的《紐約時報》專欄指出，俄烏戰爭期間充滿了各種令人驚喜的意外，尤其引人注目的是，普丁遇上的都是壞事，好事則留給烏克蘭與支持他們的盟友。特別是連中國近期的疫情都發生了作用：壓低了狂飆的油價，意外地減少了普丁的戰爭資金。

《紐時》著名專欄作家湯馬斯．佛里曼指出，他很確定當普丁策劃這場戰爭時，他會假設在3周後就能在烏克蘭議會發表勝利演講，歡迎它回到俄羅斯母親的懷抱。他可能還假設烏克蘭總統澤連斯基將流亡到波蘭，住在一個愛彼迎出租屋，俄羅斯軍隊還在清理熱情的烏克蘭人扔來的鮮花。但是對普丁來說卻事與願違，勇於為自由與主權犧牲的烏克蘭人給俄羅斯人上了一課。而且，全球化不但沒有結束，全世界的個人都在使用全球網路以完全出乎意料的方式關注和影響戰爭。

中國新一波的疫情正在擴散，幾個大城市陷入封鎖，生產線停工，商場關閉。這場疫情壓低了對原油的需求，因俄烏戰爭而狂飆數日的國際油價反轉重挫。圖為上海市民集體進行核酸檢測。（圖／中新社）

還有另一件令人驚訝的事情，幾乎不在任何人——尤其是中國和俄羅斯——的預料之中。中國新一波的疫情正在擴散，幾個大城市陷入封鎖，生產線停工，商場關閉。這場疫情壓低了對原油的需求，導致因俄烏戰爭狂飆的國際油價由130美元重挫跌破100美元。除了原油之外沒有什麼東西可以出口的俄羅斯，正迫切需要高油價來為其戰爭提供資金，油價重挫所造成的傷害可能不亞於美國對俄羅斯所做的任何措施。這說明了全球的聯繫比我們所想像的要多得多。

佛里曼說，這場戰爭最令人驚訝的3件事除了戰爭非同尋常的殘忍行為之外，便是振奮人心的勇氣與善舉。普丁稱烏克蘭及其人民是俄羅斯靈魂和結構的組成部分——擁有共同的語言、文化和宗教，但當他被烏克蘭人抵制時，立即轉向把這個地方炸成廢墟，就像個惡毒且瘋狂的被拋棄的恐怖情人。看到一個擁有約6000枚核彈頭的超級大國領導人展現出這種瘋狂，他身上有些東西預示著會發生更多想不到的不祥之事。

專欄作者還說，他總是對看似普通的人在戰爭中表現出的勇氣感到驚訝——這裡說的不僅是烏克蘭人，還有那些拒絕接受普丁謊言的俄羅斯人，例如那位在電視新聞直播時舉牌抗議戰爭與謊言的勇氣十足的員工瑪麗娜．奧夫揚尼科娃。不過她遭到審問後暫時獲得釋放，普丁可能不想讓她成為烈士。

最後，戰爭也揭示了非凡的善舉。佛里曼說，戰爭中有一些人自發地利用了一個出乎意料的平台——房間共享網站愛彼迎，將該網站變成自發的個人對烏克蘭民宿的全球援助系統，目前以累積了1700萬美元。另外，來自160個國家的約3.6萬民眾通過愛彼迎旗下的非營利組織Airbnb.org報名，歡迎逃離烏克蘭的難民入住他們的家。就連美國國際開發署這樣的大型機構，也絕不可能在如此短的時間裡發揮如此大的作用。

這些行動在烏克蘭人與捐贈者之間建立了互動與新的友誼，並讓外國人更深刻地了解到這場戰爭的影響。它創造出的良善共同體無法單槍匹馬戰勝普丁的坦克，但卻可以讓那些決心抵抗的人知道他們並不孤獨─普丁才是孤家寡人。

佛里曼最後表示，這一切都並不令人意外，他一直認為，全球化並不只限於貿易，它也關乎國家、企業以及越來越多的個人在全球範圍內建立聯繫和採取行動的能力。當今世界的永久連接也讓人們每天都能更容易、更便宜地做到這一點。這場戰爭中的驚喜之所以令人如此意外，是因為連製造這些驚喜的人都意想不到。不過要注意，未來還會有更多意外——它們不會都是意外的驚喜。