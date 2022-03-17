倫敦金屬交易所（LME）上周出現「妖鎳」作亂，不但被迫休市一周，還祭出8%的漲跌幅限制，希望能恢復市場秩序，但17日開盤時，不但交易商一度無法下單，交易時間也因電子系統出包而延後，顯示市場仍相當混亂。

LME開盤時，多名交易商掛出跌停8%的報價，但被系統拒絕，接著其中3名交易員的掛單在開盤前4分鐘順利執行，隨後LME就通知經紀商要延到早上8點45分再恢復交易，並取消這3名交易員的掛單。

市場正式開盤後，基準的3個月期鎳以跌停8%開出，每噸報41945美元，但在早上10點前只完成2筆交易。市場亂象令交易員怒批LME信譽蕩然無存，也有人揚言不要在LME繼續交易。

上周二（8日）中國鎳礦巨擘青山控股遭到軋空，導致鎳價狂飆到每噸10萬美元以上，LME因此宣布關閉鎳市場，直到16日才又恢復交易。不過為避免交易再次失序，LME在開市前對鎳交易設立5%的漲跌幅限制，17日又把漲跌幅進一步縱擴大到8%。