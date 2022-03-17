台中市西區公民里長林京玲長得時髦亮麗，每天為基層建設「燈亮、路平、水溝通」奔波，顛覆過去「里長伯」刻板印象，積極熱情、弭爭解難不以為苦，鄰里間稱她為「正妹里長」。而她過去曾擔任洪秀柱2017年競選連任國民黨主席時的發言人，今天正式宣布參選台中市中西區市議員，並喊出「服務基層再升級，牽成京玲需要您」的口號。對此，有網友留言大喊「終於！！」

林京玲17日在臉書發文表示，七年前回到家鄉參選公民里里長，當時便深深期許自己要能改變這個從小成長的地方。當時覺得選舉並不只是為了選上，更重要的是選上後自己做了什麼，更希望自己的服務能夠真正讓里民獲得更好的生活。選上後，更是不敢鬆懈，仔細觀察哪邊可以改善，不停思考怎麼做對里民才會更好。成立守望相助隊，在寒冷的深夜裡徒步巡邏，防制犯罪；成立環保志工隊、希望資收站以及創辦小家電維修，達到整潔環境，減少垃圾與浪費，並回收資源再利用；更爭取各種建設，以及舉辦各種活動、課程和服務工作。

同時，她也感謝里民的認同與肯定，讓自己能高票連任成功，有機會繼續服務里民。林京玲說，如今自己累積兩任里長經驗，期間更不斷充實自己，進修獲得碩士學位，並擔任兩屆臺中市政府青年事務諮詢委員，擴大服務範圍。京玲有熱情、有專業能力，有豐富經驗，更有女性特有的細膩、柔軟與親和，願意用心為更多民眾打拼！

未來當選後京玲將積極推動月子補助、育兒津貼、幼兒遊藝、婦幼行無障礙、提升女力（社區婦女微型創業）以及親子活動等，以保障台中市在地兒童與婦女的權益。新人議員的加入會讓地方服務更有活力，也讓議會新陳代謝換來新血，請給京玲一個機會，讓京玲前進議會，為大家的福祉努力。

核四公投領銜人黃士修開心在林京玲臉書留言大喊「終於！！」，其他網友則表示「加油喔！」、「祝京玲里長高票當選市議員」、「預祝高票當選，前進議會為市民發聲，擴大市民服務」。