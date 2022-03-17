餐廳正妹跨坐男「上下抖動」 網看傻：食物好吃到雀躍？（取自臉書「爆廢公社」）

餐點好吃到必須「上上下下」跳起來？1對男女日前被目擊在餐廳角落的座位區，女方竟跨坐在男方身上「不斷上下晃動」，讓目擊者看傻眼，不過2人的下半身被物體擋住，真實行為不得而知，其他網友笑說「餐點好吃到讓人雀躍不已，情溢於表」、「真是好吃啊，都雀躍到頂上天了」，也有人認為是在CPR。

網友在臉書「爆廢公社」分享1段抖音上的影片，1對男女在餐廳靠近窗戶的座位區做出令人害羞的行為，女方疑似跨坐在男方身上「不斷上下晃動」影片總長11秒，只見女方一直不停抖動，2人真實行為不得而知，影片引起網友大肆討論，原PO笑說「餐點好吃到讓人雀躍不已，情溢於表」。

其他網友紛紛留言「要是我就不會這麼遠看。就去坐在隔壁桌了」、「好吃到這麼激動」、「真是好吃啊，都雀躍到頂上天了」、「現在的小朋友，好大膽」、「好吃到開心一直跳呢」、「現在年輕人那麼open」、「好標準的深蹲呀」、「我以為是一個妹妹坐爸爸腿上，太開心就蹦蹦跳跳」。

不過也有不少網友笑稱應該是在做CPR」，「快救人，女生在幫這位男生作CPR」、、「其實是女生被薯條噎到了，男生在幫她做CPR」、「哈姆立克法也弄錯邊吧」。